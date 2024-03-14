Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков посетил Алтайский край с рабочим визитом

Глава ведомства побывал в семейном МФЦ в Барнауле, а также поучаствовал в коллегии Министерства социальной защиты региона, где подводили итоги 2023-го года.

Источник фото: Катунь 24

«Алтайский край один из первых в стране включился в работу, и успешно» – министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил доступность услуг и приятную атмосферу в семейном МФЦ Барнаула. Уже больше 500 семей краевой столицы и Каменского района получили социальное сопровождение по различным жизненным ситуациям в «одном окне». С декабря 2023-его в этих двух населенных пунктах работают такие учреждения. По решению губернатора Алтайского края регион стал участником пилотного проекта Минтруда России и Фонда поддержки детей.

«Мы сегодня увидели, что семейный МФЦ, созданный здесь, в Барнауле, живет активной жизнью, он наполнен детками, наполнен молодыми родителями, сюда обращаются люди, главное, что услуги, которые они предоставляют, очень востребованы. Мне очень понравилась навигационная доска, которая позволяет четко понимать, какой спектр услуг может быть оказан, позволяет сразу же здесь обратиться в те органы государственной власти, либо всевозможные организации, которые оказывают соответствующие услуги семьям, это, действительно, удобно», — отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Меры соцподдержки можно получить, конечно, не только в семейных МФЦ. Их предоставляют 64 учреждения. Всего на территории края таких услуг действует 94. Для 574 тысяч человек. Самые востребованные – ежемесячные выплаты ветеранам труда (240 тысяч человек за 2023-ий год) и поддержка по оплате ЖКУ (полмиллиона граждан).

О результатах сферы поговорили на итоговой годовой комиссии Министерства соцзащиты Алтайского края. Наталья Оськина обозначила еще одну из самых эффективных мер помощи – соцконтракты.

«В 2023-ем году освоено более миллиарда рублей 50 миллионов. Мы заключили более 8 тысяч социальных контрактов. 29 тысяч человек воспользовались помощью для открытия своего дела, ведения УПХ или трудоустройства. В результате доходы увеличились у более 80% граждан. У 44% — превысили величину прожиточного минимума», — сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Продолжается предоставление и субсидий на жилье и ремонт, адресной помощи участникам СВО и их семьях. В 2023-ем на эти цели было направлено около 80 миллионов рублей. Продолжают и развивать систему долговременного ухода. Услуги оказали уже более чем 10 тысячам человек. Также приоритетный проект, обозначенный Президентом России Владимиром Путиным – рост продолжительности здоровой, активной жизни. В регионе сегодня 238 отрядов серебряных волонтеров.

«Те, все очень серьезные и важные решения, указания и поручения, которые дает Президент РФ Владимир Путин по улучшению уровня жизни, качества жизни наших граждан, жителей Алтайского края, в том числе, они приземляются здесь и имеют федеральное решение, приземляются здесь в регионах, и у нас на постоянной основе это взаимодействие на сегодняшний день налажено, и участие в разных пилотных проектах и последующее, и в программных мероприятиях это всё дает свой результат», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Всего расходы на социальные выплаты и услуги для жителей края в 2023 году почти 60 миллиардов рублей.

Взято отсюда.

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