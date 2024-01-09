Министр здравоохранения посетил медучреждения, в которых завершилась модернизация

Порядка 700 млн рублей из краевого бюджета в этом году направят на капремонт объектов здравоохранения.

Ещё около 600 на закупки медицинского оборудования. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он побывал в тех медучреждениях, где благодаря краевому финансированию только что завершилась модернизация. В краевом госпитале для ветеранов войн министру показали новый реабилитационный комплекс для бойцов СВО. Комплект из двух сенсорных перчаток и специальных компьютерных программ помогает пациентам с поражениями работы спинного или головного мозга заново научиться сжимать кулаки и шевелить пальцами. Для тех, кто перенёс контузии или черепно-мозговые травмы – другое оборудование. На одном аппарате пациенты тренируют внимательность и память. На другом – синергия виртуальной реальности и биологической обратной связи помогает восстановить навыки ходьбы и ориентации в пространстве. Специальные сандалии имитируют шаги, а с помощью интерактивного джойстика пациент может сам управлять и скоростью, и положением тела. Это оборудование закупили в 2023 году на краевые средства – почти 7 млн рублей. Деньги из региональной казны – 10 миллионов получила и 10-я городская больница. Там в разгаре капитальный ремонт в приёмно-диагностическом отделении. В обновленные кабинеты переедут специалисты ультразвуковой, функциональной и рентген диагностики, фильтр-бокса. Капремонт первого этажа больницы намерены продолжить – договоренностей удалось достичь в ходе рабочего визита министра Попова. Деньги из бюджета края выделят и другим медицинским организациям. Кроме того, в 2024 в крае должны построить 28 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости республики алтай сегодня свежие ,