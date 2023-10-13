Министра посольства Эквадора нашли мертвым в московской квартире
Полиция Фото: pixabay.com
Дипломат перестал выходить на связь с вечера 10 октября, в связи с чем к нему в квартиру приехали коллеги. Живым министра они уже не застали
В Москве скончался министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас, сообщает ТАСС.
“Тело обнаружили в квартире дома в Кривоарбатском переулке. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер”, – заявили в органах охраны правопорядка.
Министру было 53 года. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.
В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Паласиос Поррас являлся полномочным министром посольства Эквадора в РФ. Помимо этого в разное время он исполнял обязанности временного поверенного в делах Эквадора. В 2021 году чиновник посещал такие столичные вузы, как РАНХиГС и МГИМО и участвовал в их мероприятиях.
Ранее стало известно, что глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков умер в возрасте 47 лет. Тело чиновника обнаружил его охранник, который должен был отвезти мужчину на работу.
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