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Минкульт РФ выдал прокатное удостоверение фильму «Брат 3»

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Минкульт РФ выдал прокатное удостоверение фильму «Брат 3»

Когда состоится премьера, пока неизвестно

Фильму «Брат 3» все же выдали прокатное удостоверение, сообщает «Амител» со ссылкой на реестр Минкульта.

Выход картины в кинотеатрах планировался на 23 ноября, но за несколько дней до премьеры министерство отказало в выдаче удостоверения. По словам режиссера Валерия Переверзева, проблема возникла из-за неточностей в документах.

Когда состоится премьера, неизвестно, этой задачей сейчас занимается прокатная компания.

Новый фильм не связан с дилогией Алексея Балабанова, а его события разворачиваются в Тамбове в начале нулевых годов.

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Взято отсюда

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