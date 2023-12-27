Минкульт РФ выдал прокатное удостоверение фильму «Брат 3»

Когда состоится премьера, пока неизвестно
Фильму «Брат 3» все же выдали прокатное удостоверение, сообщает «Амител» со ссылкой на реестр Минкульта.
Выход картины в кинотеатрах планировался на 23 ноября, но за несколько дней до премьеры министерство отказало в выдаче удостоверения. По словам режиссера Валерия Переверзева, проблема возникла из-за неточностей в документах.
Когда состоится премьера, неизвестно, этой задачей сейчас занимается прокатная компания.
Новый фильм не связан с дилогией Алексея Балабанова, а его события разворачиваются в Тамбове в начале нулевых годов.
погода в области , погода дня гисметео ,
Взято отсюда