Минобороны: 248 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

Военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь
В Минобороны РФ заявили, что 248 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате сложного переговорного процесса, сообщает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что возвращение военных стало возможным благодаря посредническому участию Объединенных Арабских Эмиратов.
“3 января текущего года в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов”, – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что всем освобожденным военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Известно, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят военнослужащих для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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