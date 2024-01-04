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Минобороны: 248 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

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Минобороны: 248 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

Военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь

В Минобороны РФ заявили, что 248 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате сложного переговорного процесса, сообщает ТАСС. 

В ведомстве пояснили, что возвращение военных стало возможным благодаря посредническому участию Объединенных Арабских Эмиратов.

“3 января текущего года в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов”, – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что всем освобожденным военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Известно, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят военнослужащих для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. 

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