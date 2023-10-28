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Минобороны: генерал-полковник Афзалов возглавил Воздушно-космические силы РФ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

До этого он находился в должности исполняющего обязанности главкома ВКС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Афзалова назначили на пост в октябре 2023 года указом президента РФ Владимира Путина. До этого он находился в должности исполняющего обязанности главкома ВКС РФ.

Напомним, что Афзалов сменил на этом посту генерала армии Сергея Суровикина. Он учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники и противовоздушной обороны. В 2018 году стал начальником главного штаба Воздушно-космических сил России.

горняк

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