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Минобороны объявило об окончании осеннего призыва

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Призвали на срочную службу 130 тысяч человек

Минобороны объявило об окончании осеннего призыва

Солдаты / Фото: amic.ru

Осенний призыв 2023 года на военную службу завершен, сообщило Минобороны.

Призывные комиссии начали работу 2 октября, а отправка призывников началась уже через две недели, 16-го числа.

“Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 10 воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации, более 1,4 тысячи вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей”, – добавили в министерстве.

По итогам осеннего призыва на военную службу призвали 130 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

Напомним, с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста в России повысится до 30 лет.

Горняк22

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