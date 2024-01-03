Взвод танков Leopard-2A6 производства Германии был уничтожен бойцами группировки “Запад” на Сватовском направлении

На ТГ-канале Минобороны России опубликовано видео уничтожения танков «Леопард-2» военнослужащими общевойскового объединения группировки «Запад».

Эти танки производства Германии были получены ВСУ от Запада.

– В районе населенного пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках “Леопард-2”. Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ, – говорится в публикации военного ведомства.

В опубликованном ролике можно видеть три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни. Для гарантированного уничтожения в них направляется несколько боеприпасов, в том числе дроны-камикадзе “Ланцет”.

По данным “РИА Новости”, танки Leopard-2 поставляют на Украину Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания, Канада. По данным министра обороны России Сергея Шойгу, вся эта техника не изменила ситуацию на поле боя. Так, за время контрнаступления, начавшегося 4 июня, ВСУ потеряли 766 танков, в том числе 37 Leopard.

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Взято отсюда