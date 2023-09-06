ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Томенко вместе с Серышевым посетили предприятия ОПК в Бийске
Новости Алтай
В Госдуме заявили, что Суровикину нашли “неплохую” должность “по СНГ”
Новости Алтай
Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена
Новости Алтай
В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом
Новости Алтай
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга “Газпрому”
Новости Алтай
Бастрыкин встретился с алтайскими детьми-сиротами и раскритиковал работу местного СК

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай725 News
Новости Горняк141 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Минобороны предложило ввести воинский учет для отбывающих наказание в колониях

ГОРНЯК2201 mins

Министерство считает нужным ввести для призывников и военнообязанных в тюрьмах понятие “особого воинского учета”

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минобороны РФ предложило внести изменения в положение о воинском учете, по которым отбывающие наказание должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.

Так, ведомство предлагает ввести для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание, понятие “особого воинского учета”. Он будет осуществляться самими исправительными учреждениями, центрами уголовно-исполнительной системы, а также военными комиссариатами по месту нахождения учреждений. 

Постановка и снятие производятся без явки в военкоматы – информацию будут передавать исправительные учреждения. Сверять списки особого воинского учета с документами воинского учета военкоматов предлагается не реже одного раза в год.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News