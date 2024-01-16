Минобороны: ПВО сбили три украинских беспилотника над Воронежской областью

На месте работают оперативные службы

В Минобороны РФ рассказали, что 16 января 2024 года дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили три украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщает ТАСС.

“Сегодня с 01:50 до 02:50 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области”, – отметили в ведомстве.

В результате атаки, по предварительным данным, в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух многоквартирных домах и ряде частных домов выбиты окна. Одна несовершеннолетняя девочка получила травмы во время атаки. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

“Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку. У 11-летней девочки резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте”, – сообщил глава региона.

На месте работают оперативные службы.

Губернатор отметил, что будет проведен поквартирный обход для уточнения числа и характеристик поврежденного имущества.

“Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле”, – сообщил Гусев.

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Взято отсюда