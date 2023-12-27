Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Среди них нашлись и те, кто не служил в армии

Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам

Фото: unsplash.com

Министерство обороны раскрыло статистику по россиянам, мобилизованным в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Согласно докладу “Армия в цифрах – 2023”, среди них нашлись и те, кто не служил в армии, — 3,6%. Об этом сообщает “РБК”.

 Всего в рамках мобилизации призвали 302 503 человека. Средний возраст – 35%. Более половины из них женаты и имеют детей. При этом 31% воспитывают одного ребенка, два ребенка – 25%. Многодетных отцов с тремя детьми мало – 0,3%.

Отмечается, что из всех мобилизованных высшее образование получили лишь 7%, а 30% окончили среднее профессиональное образование. 63% получили среднее образование.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

29.12.2023

 Новости

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

29.12.2023

 Новости

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

29.12.2023

 Новости

Стало известно о приглашении Смолова на голую вечеринку Ивлеевой

29.12.2023

 Новости

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

29.12.2023

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix