Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного танка Abrams

Его поразили на Авдеевском направлении

Первый уничтоженный танк Abrams / Фото: соцсети

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили второй американский танк Abrams, который передали Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

На брифинге ведомство раскрыло, что танк подбили на Авдеевском направлении. Кроме него украинская армия потеряла свыше 490 военнослужащих и еще один танк.

Напомним, что ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации – его уничтожили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Второй поразили дроном “Упырь”. Через сутки военные подбили еще один танк, однако в этот раз экипаж сумел отвести его.

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