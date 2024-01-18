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Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Веселое

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В результате ударов авиации, артиллерии и ТОС противник потерял 260 военнослужащих, танк, две БМП и автомобили

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Веселое

Фото: unsplash.com

Российские военные в результате успешных действий Южной группировки войск освободили населенный пункт Веселое в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

“На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики”, – заявили в ведомстве.Также российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе ВСУ. По информации Минобороны РФ, противник потерял 260 военнослужащих, танк, две БМП, 17 автомобилей.

Кроме того, на направлении выполняется успешная контрбатарейная борьба. Благодаря этому были уничтожены три артиллерийские системы М777, самоходные установки Paladin и “Гвоздика”, а также гаубица Д-30.

город Горняк

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