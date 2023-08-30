Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного катера ВСУ в Черном море

Поразить его удалось восточнее острова Змеиного

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Российский истребитель Су-24 морской авиации уничтожил военный катер Вооруженных сил Украины с экипажем восточнее острова Змеиного в Черном море. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее самолет морской авиации уже уничтожил четыре быстроходных украинских судна. На них находились до 50 десантников ВСУ. Поразить его удалось в Черном море.

Позднее в ведомстве также заявили об уничтожении еще одно катера с экипажем. Его удалось поразить восточнее острова Змеиный.

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