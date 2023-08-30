ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Reuters: РФ отказалась от помощи других стран в расследовании гибели Пригожина
Новости Алтай
Более 12 млрд рублей направили на систему образования в 2023 году в Барнауле
Новости Алтай
Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного катера ВСУ в Черном море
Новости Алтай
В Москве простились с Глебом Панфиловым
Новости Алтай
Соцсети: парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку у ТЦ в Барнауле и сбежал
Новости Алтай
Сбитый украинский дрон уничтожил сельский туалет в Воронежской области

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай628 News
Новости Горняк138 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления70 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного катера ВСУ в Черном море

ГОРНЯК2201 mins

Поразить его удалось восточнее острова Змеиного

Фото: unsplash.com

Российский истребитель Су-24 морской авиации уничтожил военный катер Вооруженных сил Украины с экипажем восточнее острова Змеиного в Черном море. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее самолет морской авиации уже уничтожил четыре быстроходных украинских судна. На них находились до 50 десантников ВСУ. Поразить его удалось в Черном море.

Позднее в ведомстве также заявили об уничтожении еще одно катера с экипажем. Его удалось поразить восточнее острова Змеиный.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News