ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту дислокации французских наемников, здание практически полностью разрушено

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы, сообщает ТАСС.

По сообщениям Минобороны России, в результате удара удалось уничтожить более 60 наемников, еще более 20 ранены.

“Вечером 16 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наемники. В результате удара, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения”, – отчиталось ведомство.

Напомним, в середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщила, что в боевых действиях на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. Вступающие в иностранный легион заключают контракт с украинской армией. Наемники получают по €500 в месяц или, за участие в боях на передовой, — по €3 тыс. в месяц, пишет РБК.

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Взято отсюда