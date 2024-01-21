Минобороны: силы ПВО за сутки сбили ракету “Точка-У” и 43 дрона ВСУ

Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету “Точка-У”, два снаряда РСЗО HIMARS и 43 беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

“Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: тактическая ракета “Точка-У”, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США”, – отмечено в сообщении.

Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 43 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Харьковской области.

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