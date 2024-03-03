Минобороны: системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Финским заливом

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области

Беспилотник / Фото: кадр из видео

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака была пресечена в 19:30 мск (в 23:30 по времени Барнаула). Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.

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