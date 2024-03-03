реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Минобороны: системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Финским заливом

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области

Минобороны: системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Финским заливом

Беспилотник / Фото: кадр из видео

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака была пресечена в 19:30 мск (в 23:30 по времени Барнаула). Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм
“Есть профессионалы, а есть легенды”. В честь народного учителя РФ Раисы Коркиной установили памятную доску

“Есть профессионалы, а есть легенды”. В честь народного учителя РФ Раисы Коркиной установили памятную доску

В 2024 году Раиса Коркина, блестящий педагог и народный учитель…

Узнать больше
Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть…

Узнать больше
Крупный пожар вспыхнул в Барнауле

Крупный пожар вспыхнул в Барнауле

В ночь на 4 марта во Власихе загорелся многоквартирный дом,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp