реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Минобрнауки рассказало, как на Алтае будут пересдавать ЕГЭ после рекомендаций Путина

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Президент страны предложил дать возможность пересдавать один экзамен по выбору

Минобрнауки рассказало, как на Алтае будут пересдавать ЕГЭ после рекомендаций Путина

Празднование выпускного / Фото: amic.ru

Министерство образования и науки Алтайского края пока еще не получило новые рекомендации по сдаче ЕГЭ в 2024 году, связанные с инициативой президента РФ Владимира Путина. Выступая с посланием к Федеральному собранию в феврале, глава государства предложил давать выпускникам второй шанс, предоставив возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор.

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая 13 марта во время пресс-конференции рассказала журналистам, что Рособрнадзор пока не сформировал окончательно правила “президентской” пересдачи ЕГЭ в 2024 году. Скорее всего, у выпускников первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл. Причем пересдать можно будет тот предмет, который не входит в число обязательных.

Для тех, кто не смог сдать экзамен по тем или иным причинам, предусмотрены так называемые резервные дни. В 2024 году они пройдут с 20 июня по 1 июля.

Лариса Терновая также добавила, что к пересдаче допускаются выпускники, которые не смогли набрать минимальный проходной балл по предмету. Есть вероятность, что также пересдать один предмет на выбор сможет любой школьник. При этом если у выпускника второй результат будет хуже, то все равно именно он будет итоговым.

Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул несколько “накопившихся” проблем школьного образования. По словам главы государства, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. В качестве инициативы Путин предложил “дать выпускникам второй шанс” и предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.

новости Алтайский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Тренд последних лет — женщина старше мужчины». Могут ли неравные браки звезд быть успешными

«Тренд последних лет — женщина старше мужчины». Могут ли…

Как разница в возрасте может влиять на отношения 13 марта…

«Сбивать из стрелкового оружия неэффективно». Военные эксперты — о массовой атаке БПЛА на Россию

«Сбивать из стрелкового оружия неэффективно». Военные эксперты — о…

Рассказываем, как беспилотник смог долетать до нефтебазы в Рязани и…

Лолита прощена? Певица вышла в свет впервые после голой вечеринки

Лолита прощена? Певица вышла в свет впервые после голой…

И рассказала, стоит ли ждать ее концертов 13 марта 2024,…

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена Сыч: ее обвиняют в похищении 20 миллионов

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена…

Посмотрите, как выглядят такие деньги 13 марта 2024, 18:55103Написать комментарий…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp