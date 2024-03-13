Минобрнауки рассказало, как на Алтае будут пересдавать ЕГЭ после рекомендаций Путина

Президент страны предложил дать возможность пересдавать один экзамен по выбору

Празднование выпускного / Фото: amic.ru

Министерство образования и науки Алтайского края пока еще не получило новые рекомендации по сдаче ЕГЭ в 2024 году, связанные с инициативой президента РФ Владимира Путина. Выступая с посланием к Федеральному собранию в феврале, глава государства предложил давать выпускникам второй шанс, предоставив возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор.

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая 13 марта во время пресс-конференции рассказала журналистам, что Рособрнадзор пока не сформировал окончательно правила “президентской” пересдачи ЕГЭ в 2024 году. Скорее всего, у выпускников первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл. Причем пересдать можно будет тот предмет, который не входит в число обязательных.

Для тех, кто не смог сдать экзамен по тем или иным причинам, предусмотрены так называемые резервные дни. В 2024 году они пройдут с 20 июня по 1 июля.

Лариса Терновая также добавила, что к пересдаче допускаются выпускники, которые не смогли набрать минимальный проходной балл по предмету. Есть вероятность, что также пересдать один предмет на выбор сможет любой школьник. При этом если у выпускника второй результат будет хуже, то все равно именно он будет итоговым.

Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул несколько “накопившихся” проблем школьного образования. По словам главы государства, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. В качестве инициативы Путин предложил “дать выпускникам второй шанс” и предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.

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