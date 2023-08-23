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Минприроды назвало грибные места Алтайского края

редактор01 mins

11В этом году лесничества Алтайского края могут похвастаться хорошим урожаем грибов, кроме пострадавших от засухи районов

Фото: “Грибы и Грибники Алтайского края”

В этом году лесничества Алтайского края могут похвастаться хорошим урожаем грибов, кроме пострадавших от засухи районов. Наиболее удачные для “тихих охотников” места назвали в Минприроды региона.

Так, Фрунзенское лесничество смогло похвастаться в этом месяце большим урожаем грибов. Там можно найти лисички, грузди, бычки, рыжики и волнушки. Тоже хорошо в Кулундинском лесничестве: там тоже много грибов, в том числе белых, опят, маслят и других. 

Удачным считается грибной сезон и в Каменском лесничестве. В основном собирают белые грибы и грузди. Причем первых в этом году гораздо больше, чем в прошлом. Также много белых грибов можно набрать в лесах Новичихинского лесничества.

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