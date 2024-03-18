Минпромторг захотел признать белорусские чипы отечественными

Это могут сделать при условии выполнения в России не менее 20% объема работы

Чип / Фото: pxhere.com/ru/photo/1087954

В России захотели признать отечественными белорусские микрочипы. Об этом сообщают “Ведомости”.

С 1 июля 2024 года изменятся правила для признания товаров, произведенных на территории страны, российским продуктом. Документы о белорусском производстве материалов (сырья) и комплектующих (деталей, узлов и агрегатов), а также о производственных и технологических операциях будут приравниваться к выданным в России.

Как отметили в Минпромторге, белорусские материалы и комплектующие могут быть признаны отечественными при условии выполнения в России не менее 20% объема работы. Это позволит использовать совместные разработки в отечественной продукции.

Согласно мнению аналитика, в России не существует механизма проверки происхождения материалов и компонентов, которые будут ввозиться под видом белорусских. Возможный ввоз китайских комплектующих может негативно сказаться на технологической независимости отрасли.

горняк



Источник