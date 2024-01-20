Минпросвещения предложило дополнить предмет “История” новым разделом

Новые изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года

Минпросвещения России предлагает дополнить предмет “История” разделом “История нашего края”. Кроме того, планируется убрать отдельный предмет “Основы духовно-нравственной культуры народов России”, интегрировав его в новый раздел с 1 сентября 2025 года, сообщает РИА Новости. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

“Изменения вносятся в части дополнения учебного предмета “История” учебным курсом “История нашего края” для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу. Одновременно исключается предметная область “Основы духовно-нравственной культуры народов России” и учебный предмет “Основы духовно-нравственной культуры народов России”, содержание которого будет интегрировано в учебный курс “История нашего края”, – говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Также к дате вступления в силу изменений планируется разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего образования.

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