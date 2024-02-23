Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476

Минпросвещения предложило увеличить количество уроков истории в школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства, опубликованный на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

“Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476”, — указано в тексте. Сейчас на изучение истории советуют выделять 340 часов.

Так, Министерство предложило увеличить изучение истории в 5-8-м классах (при 34 учебных неделях) с двух до трех часов в неделю, а в девятых классах отводить на историю по два часа.

Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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