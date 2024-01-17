Минсельхоз региона обнародовал рейтинг самых «молочных» хозяйств региона – лидеров по надоям

Учтены данные за 11 месяцев 2023 года.

На 1 декабря максимальную продуктивность коров – 10 635 килограммов – имело молочное стадо «Агрофирмы «Урожай» Зонального района. Второй результат – у хозяйства «Золотая осень». В Алейском районе смогли надоить 9 907 килограммов молока на фуражную голову. Третье место – 9 220 килограммов. Это результат агрофирмы «Гудвилл» из Советского района. Итоги 11 месяцев демонстрируют рост продуктивности по молоку в сравнении с результатами прошлых лет. Например, лучший удой коров в крае в 2022 году был почти на три тонны меньше нынешнего результата.

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

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