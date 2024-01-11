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Минсельхоз: снижение цен на яйца можно наблюдать в ближайшее время

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Минсельхоз: снижение цен на яйца можно наблюдать в ближайшее время

Цены на яйца за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй

Максим Титов, заместитель министра сельского хозяйства заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. Согласно таким данным в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях РФ, сообщает ТАСС.

“Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях”, – сказал Титов. 

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Взято отсюда

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