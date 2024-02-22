Горно-Алтайск Фото: altai-republic.ru

Средняя по России цена жилого “квадрата” увеличится на 3% по отношению к действующим на I квартал 2024 года уровням – до 100,75 тысяч рублей

Минстрой РФ предложил повысить норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения более чем в 70 регионах страны, пишет ТАСС.

Наибольший рост стоимости квадратного метра на II квартал 2024 года министерство рассчитало для Еврейской автономной области – на 19,2% до 100 тысяч рублей и Республики Алтай – на 14,95%, почти до 131,3 тысяч рублей.

В Алтайском крае во II квартале года норматив вырастет до 98,3 тысяч рублей (92,8 тысячи было в I квартале), следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Норматив рыночной стоимости “квадрата” используется для расчета размеров социальных выплат на покупку и строительство жилья за счет федерального бюджета.

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