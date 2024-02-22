Минтранс хочет обязать перевозчиков предоставлять данные учетки и карты клиентов

Кроме этого, ведомство запрашивает у перевозчиков данные IP-адресов, откуда был совершен вход на сайт и покупка

Минтранс подготовил проект, обязывающий перевозчиков передавать в единую базу данных пассажиров номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учетных записях пользователей, а также данные банковских карт. Об этом сообщает газета “Коммерсантъ” со ссылкой на разработанный ведомством проект приказа.

Новый законопроект направлен на расширение перечня данных, которые перевозчикам необходимо предоставлять в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности.

Оператором базы данных является ФГУП Минтранса “Защитаинфотранс”. К базе имеют доступ также Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. На сегодняшний день в нее поступают паспортные данные пассажиров, дата поездки и маршрут.

Минтранс в свою очередь предлагает добавить в перечень информацию, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Помимо этого, в базу нужно будет вносить данные учетной записи (логин и пароль) на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. Если клиент использовал для оплаты банковскую карту ведомство просит также передавать четыре последние цифры карты и наименование банка, стоимость билета и класс обслуживания.

Отмечается, что данные будут храниться семь лет. Обязанность передавать сведения относится к перевозчикам на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью).

Минтранс планирует, что новый порядок формирования баз данных вступит в силу 1 сентября.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в отзыве на проект отметили, что часть предложенных к сбору данных, в частности логин и пароль учетной записи, являются “сведениями конфиденциального характера, в связи с чем не подлежат раскрытию без согласия субъекта таких данных”.

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