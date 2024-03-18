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Минтруд опроверг информацию о возможных трудностях при назначении пенсий из-за сбоя информсистемы

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о возможном сбое в работе информационной системы Минтруда, который может вызвать путаницу в назначении досрочных пенсий гражданам, работающим во вредных и опасных условиях труда.

Однако, в пресс-службе Минтруда России подтвердили, что данная информация не соответствует действительности. Ведомство утверждает, что система персонифицированного учета пенсионных прав граждан является единственным источником данных для назначения досрочных пенсий сотрудникам, работающим во вредных и опасных условиях труда. Эта система основана на отчетности, предоставляемой работодателями, и не зависит от информационной системы ФГИС СОУТ или каких-либо других данных.

ФГИС СОУТ (Федеральная Государственная Информационная Система Специальной Оценки Условий Труда) является аналитической информационной системой, содержащей данные о специальной оценке условий труда. Она используется для оценки соблюдения работодателями требований по охране труда. Работодатели имеют право предоставлять информацию о специальной оценке условий труда как через ФГИС СОУТ, так и на бумажном носителе.

Кроме того, в Минтруде сообщили, что настоящий момент ФГИС СОУТ работает без сбоев.

Таким образом, несмотря на появившуюся информацию о возможных проблемах в назначении досрочных пенсий гражданам, работающим во вредных и опасных условиях труда, Минтруд подтверждает, что данный сбой не оказывает влияния на процесс назначения пенсий, так как используется только система персонифицированного учета пенсионных прав. ФГИС СОУТ, в свою очередь, является важным инструментом для оценки условий труда и соблюдения требований по охране труда работодателями.

Фото: runews24.ru

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Автор: glavred

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