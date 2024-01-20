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Минтруд разработал поправки в ТК о компенсациях за работу в выходные

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Минтруд разработал поправки в ТК о компенсациях за работу в выходные

Законопроект обнародован для общественного обсуждения

Министерство труда и социальной защиты России предложило внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели будут обязаны при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни, сообщает “Газета. ру”.

Законопроект обнародован для общественного обсуждения. Новые поправки позволят сотрудникам при увольнении выбирать один из двух вариантов компенсации за работу в выходные и праздники – дополнительный отдых или денежную доплату.

Сейчас, в соответствии с 153-й статьей ТК, работодатель обязан оплачивать сотруднику работу в выходные дни и праздники не менее чем в двойном размере. По желанию работник может выбрать вместо денежной компенсации дополнительный день отдыха.

Если законопроект одобрят, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

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Взято отсюда

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