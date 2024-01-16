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Минтруд: свыше 40 видов выплат планируют проиндексировать в России с 1 февраля

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Минтруд: свыше 40 видов выплат планируют проиндексировать в России с 1 февраля

Проиндексировать планируют более 40 выплат, пособий и компенсаций

В России с 1 февраля 2024 года могут проиндексировать на 7,4 процента более 40 видов государственных выплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

“Ежегодно с 1 февраля года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074”, – говорится в сообщении.

По словам Антона Котякова, министра труда и социальной защиты РФ, на 7,4% будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций. Среди них материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян.

“С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат, а также служит для определения размера выплат (так, например, размер единого пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка). Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%”, – отметили в министерстве.

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Взято отсюда

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