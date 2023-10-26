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Минусовые температуры и мокрый снег ударят по Алтайскому краю 27 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Также в регионе будет сильный ветер

Фото: unsplash.com

Холодная погода установится в Алтайском крае 27 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в этот день составит -1…+4 градуса. При этом местами выпадет небольшой снег, в том числе мокрый. На дорогах будет скользко, а где-то даже появится снежный покров. Ветер подует западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле термометры покажут -1…+1 градус. Преимущественно без осадков, а скорость ветра составит до 14 м/с.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается аномально теплая погода.

Горняк22

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