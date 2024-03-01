Ранее Людмилу Улицкую уже обвиняли в поддержке ВСУ

2 марта 2024, 01:2471Написать комментарий

Минюст пополнил реестр иноагентов. В списки попали писательница Людмила Улицкая, режиссер Илья Хржановский, экс-депутат Перми, историк и публицист Сергей Медведев, центр защиты прав человека «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».

В сообщении ведомства уточняется, что Улицкая выступала против специальной военной операции на Украине, а также «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Прошлой осенью писательницу также обвиняли в поддержке ВСУ. Совместно с другими авторами — Владимиром Сорокиным и Виктором Ерофеевым — она подписала экземпляр книги «Слово Ново. Выход» и подарила ее галеристу Марату Гельману (признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году). Позднее он выставил издание на аукционе в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку «Легиона “Свобода России”» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ).

После этого писателей обвинили в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить их на содействие терроризму. Писатели отвергли эти обвинения и назвали их абсурдными.

Касательно Хржановского сообщается, что он распространял недостоверную информацию об органах публичной власти РФ и выступал против спецоперации.

— Вы знаете, я не могу это комментировать, по таким вопросам лучше обращать к нему, до свидания, — сказал MSK1.RU Андрей Юрьевич Хржановский про внесение своего сына в реестр иноагентов.

Сын Улицкой, бизнесмен Алексей Евгеньев, также отказался комментировать MSK1.RU эту новость: «Я знаю об этом, спасибо».

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Взято Источник

02.03.2024