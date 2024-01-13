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Минюст России признал Бориса Акунина* иноагентом

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Минюст России признал Бориса Акунина* иноагентом

Против писателя возбуждено уголовное дело

Писатель Георгий Чхартишвили*, творческий псевдоним которого Борис Акунин*, включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.

“12 января 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. В. Куршин*, А. В. Минкин*, А. С. Соколов*, Г. Ш. Чхартишвили*, а также Интернет-издание “Холод”**, – говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре 2023 года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Также против писателя возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.

Сейчас Борис Акунин* проживает за границей. 16 декабря 2023 года издательство АСТ и сеть магазинов “Читай-город – Буквоед” приостановили распространение его книг.

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Взято отсюда

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