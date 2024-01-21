Пенсионерка Фото: pixabay.com

Женщина рассчитывала заработать на инвестициях, но дважды попалась в лапы лже-брокеров. Часть потерянных денег были кредитными

74-летняя жительница Майминского района лишилась1,5 млн рублей после перехода по рекламной ссылке, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Еще в июне 2023 года женщина в своем телефоне увидела баннер с рекламой заработка на рынке инвестиций. После перехода по ссылке пенсионерка оставила свои контактные данные в открывшейся форме. Через некоторое время с ней связались якобы представители инвестиционной компании. Для того чтобы все выглядело реалистично, аферисты провели курс лекций по заработку на их платформе.

Для начала заработка необходимо было открыть банковский счет, с которого она в дальнейшем должна была осуществлять переводы на инвестиционные счета.

Взято отсюда