Он поделился секретами, как ему это удалось

Тюменец Алексей Конин смог похудеть на 50 килограммов за 8 месяцев. Хотя лишний вес всегда у него был — уже в первом классе он весил 40 килограммов, в два раза больше других детей. Когда он стал старше, его вес зафиксировался на отметке в 132 килограмма. В той, своей прошлой жизни он часто объедался, пил алкоголь. В один из дней он всё же решил поменять себя и разработал четкие правила. Наши коллеги из 72.RU рассказывают его воодушевляющую историю.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

— Переехали в 2006 году в коттедж. Это всё прекрасно, свой дом, сад, огород. Но тут новый виток в моей жизни — алкоголь. Были созданы великолепные условия. Построена беседка с барбекю, баня. Так вот и пошло у меня. Заметил, что я стал очень злоупотреблять. Алкопятница, суббота и воскресенье. Баня, куча пива, куча крепкого алкоголя, — делится воспоминаниями Алексей.

Срывы — сладкое и алкоголь

Алексей дважды пытался похудеть, но обе попытки только приводили к тому, что набирал вес еще больше, чем у него было до этого. Причем, по его словам, делал он это неправильно.

— Срыв — это чисто психология. Тебе кажется, что ты похудел, привел себя в норму и этот вес останется. И ты можешь возвращаться к тому, от чего ушел, — веселая компания, алкоголь, обжиралово. Даже если и потом наберешь пару килограммов, то ты вполне их можешь убрать. Нет, это не так, — рассказывает он.

Второй срыв Алексей помнит до сих пор. В 2016 году он поехал в Турцию на отдых вместе с семьей. Тогда его вес составлял 99 килограммов — к этому времени он достаточно похудел.

— Приезжаю, договариваюсь с собой, что не буду здесь обжираться, буду гулять и правильно питаться. Заселиться не успели, ждали, пока дадут номер, я уже в баре перепробовал всё — пиво, ракию, дешевое пойло какое-то. Очнувшись на второй день, я понял, что попытка договора с собой провалена, — эмоционально рассказывает Алексей.

Позже он решил, что в норму он придет уже после отдыха. Снова будет правильно питаться и откажется от алкоголя, а пока — две недели веселья.

— А я любитель сладкого. На ужин брал все эти турецкие сладости, потом шел спать. Отдых заканчивается, выезжать в Тюмень. Я там всё время ходил в пляжных шортах. Надеваю джинсы — и бах, происходит когнитивный диссонанс — отверстие на ремне сместилось в большую сторону, и я понимаю, что килограммы везу с собой в Тюмень, — рассказывает он.

Ровно за год Алексей сбросил и снова набрал по 30 килограммов.

Болезни и окончательное решение похудеть

Окончательно распрощаться с лишним весом Алексей решил в 2020 году. Осознание того, что он хочет похудеть, пришло к нему не сразу.

— Был ковидный год. Мы с женой не работали, сидели дома. Заниматься нечем. У меня каждый день какой был — иду в магазин, взял мяса, пива, иногда что-то покрепче. Даже за руль не надо было садиться — в нашем поселке открыли алкогольные маркеты. Изо дня в день одно и то же, — вспоминает он.

К этому времени врачи поставили Алексею несколько опасных для здоровья диагнозов — гипертония, остеохондроз всех шейных позвонков, подагра. Да и чувствовал он себя неважно — суставы болели, была постоянная одышка.

— Лето. Сижу я у себя в беседке. Я чувствую себя как кусок не знаю чего. И тут у меня осознание — кто я такой? Я же бывший спортсмен. Я привык к дисциплине. Во что я себя превратил за эти 20 лет? Я ощущаю себя 60-летним стариком. И самое плохое, что с этим мирюсь, что теперь это всё — моя жизнь. Это был переломный момент. Короче, я понял, что надо что-то менять. Причем кардинально, — говорит Алексей.

В это же время на него накатывал опыт предыдущих попыток похудеть. Он думал, что снова может не получиться сбросить лишний вес.

— Обдумал я всё это. Надо совершить какой-то маленький подвиг. Какой? Бросай пить и налаживай питание. Прежде чем я всё это обдумал и сделал первые шаги к похудению, прошел еще месяц или два, наверное, — говорит Алексей.

В это время он начал перелопачивать интернет. Как прилежный ученик, Алексей записывал советы, изучал физиологию, биохимию, нутрициологию. Буквально сидел перед экраном и всё фиксировал в тетрадку. Ему было важно узнать всё и понять, как ему можно похудеть в 45 лет без особого ущерба организму.

— И вот всё это надо было сгруппировать, сопоставить, расставить у себя в голове. Разобрался с питанием, подобрал БЖУ, осознал, что такое калорийность. Потом подключил спортзал и пошло-поехало, — рассказывает спортсмен.

Это, по его словам, была точка А. В итоге за 8 месяцев он смог похудеть на 50 килограммов. Еще 10 кило ушли от него только через два года — но в это время он формировал свое тело. Как говорит сам Алексей — «осознанный процесс любительского бодибилдинга».

Окружение и результат

Первое время у Алексея не было никакой поддержки от друзей и близких. Тогда он решил не отказываться от них, но меньше проводить времени в компании.

— Надо признаться себе, что на этом пути поддержки как таковой вы не получите, если это не ваша вторая половина или близкий друг. И надо смириться, что в какое-то время ты останешься один. Сужу по своему примеру, — говорит Алексей.

Его окружение всячески пыталось сбить его с пути. По его мнению, это могло быть и неосознанно, такая была психологическая защита у людей.

— Мне говорили: «Ну что ты жрешь из своих контейнеров пять раз в день? Ну ты же всё равно через месяц закончишь». Или вот еще — постоянно уговаривали бахнуть стопочку на дне рождения, чаще всего это был именинник. Мама могла элементарно обижаться, если не съел ее пирожочков. Вот. И всё на таком уровне, такие соблазны, — рассказывает он.

И снова ему помогла дисциплина, а также просто понимающее отношение. По его словам, некоторые видели в нем этакого чудика. Но потом, когда его близкие оценили результаты, они начали гордиться его достижениями.

— Я пока не пришел к точке Б. Но результаты есть. Младшие, двойняшки, 17 лет, они заканчивают школу. В силу некоторых причин мы не так часто видимся, с женой я развелся после 24 лет брака. Так вот, они говорят, что меня таким не видели. Слышать их оценку: «Папа, ты не такой, ты изменился», — это, поверьте мне, дорого стоит, — говорит Алексей.

Сейчас Конин активно ведет свой блог, где делится с подписчиками полезной информацией. Решился он на пластическую операцию по удалению лишней кожи. Успел написать книгу, где описал процесс похудения.

— Для меня главное сейчас — здоровый образ жизни, наставничество для других, собственная трансформация. Потому что нет ничему предела. У меня к 50 годам сейчас стоит задача сформировать свое тело. Я просто сейчас топлю за ЗОЖ и буду топить, пока мой организм будет мне позволять. Я буду идти дальше, потому что я не вижу пути назад. Тут как получается: либо ты деградируешь, либо прогрессируешь, — добавляет Алексей.

Ранее мы рассказывали другую воодушевляющую историю. Ее героиня перенесла агрессивный рак яичников третьей стадии. Врачи долго не могли поставить диагноз, и опухоль успела дать метастазы. Женщина осталась жива только благодаря своей настойчивости.

Взято Источник

23.01.2024