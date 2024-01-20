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Минюст пополнил реестр иноагентов пятью персонами

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Также в список вошли две организации

Минюст пополнил реестр иноагентов пятью персонами

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст РФ пополнил реестр иностранных агентов еще несколькими персонами и организациями, сообщили в ведомстве.

На этот раз в реестр попали: социолог Григорий Юдин, журналистка Лола Тагаева, политики Евгения Чирикова и Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, а также лекторий “Живое слово” и “Комитет ингушской независимости”.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание “иностранный агент” стоит в одном ряду с понятиями “разведчик” и “шпион”.

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