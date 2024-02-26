Минздрав Алтайского края опубликовал график работы передвижных медкомплексов в селах региона

Передвижные медицинские комплексы Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики помогают жителям отдаленных и труднодоступных сел пройти обследование и выявить заболевания на ранней стадии. С 26 февраля по 1 марта бригады врачей работают в Тюменцевском и Мамонтовском районах.
График работы передвижного флюорографа:
График работы передвежной маммографии:
Кроме того, 26–27 февраля, 29 февраля — 1 марта желающих пройти флюорографию примут в Барнауле, по адресу: ул. Ползунова, 23. Необходимо предварительно записаться по телефону 8(3852) 63–18–43. А 26–29 февраля жители Мамонтовского района могут сделать маммографию в местной ЦРБ.
Профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить на ранней стадии многие неинфекционные хронические заболевания.
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