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Минздрав Алтайского края опубликовал график работы передвижных медкомплексов в селах региона

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Минздрав Алтайского края опубликовал график работы передвижных медкомплексов в селах региона

Передвижные медицинские комплексы Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики помогают жителям отдаленных и труднодоступных сел пройти обследование и выявить заболевания на ранней стадии. С 26 февраля по 1 марта бригады врачей работают в Тюменцевском и Мамонтовском районах.

График работы передвижного флюорографа:

  • 26 февраля – с. Урывка;
  • 27 февраля – с. Шарчино;
  • 28 февраля – с. Березовка;
  • 29 февраля – с. Королевка.
  • 1 марта – с. Вылково.

    • График работы передвежной маммографии:

  • 26–27 февраля – с. Тюменцево;
  • 28 февраля – с. Шарчино;
  • 29 февраля – с. Вылково;
  • 1 марта – с. Королевка.

    • Кроме того, 26–27 февраля, 29 февраля — 1 марта желающих пройти флюорографию примут в Барнауле, по адресу: ул. Ползунова, 23. Необходимо предварительно записаться по телефону 8(3852) 63–18–43. А 26–29 февраля жители Мамонтовского района могут сделать маммографию в местной ЦРБ.

    Профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить на ранней стадии многие неинфекционные хронические заболевания.

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    Взято отсюда.

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