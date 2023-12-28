Минздрав предложил проводить первые осмотры девочек у гинеколога с 13 лет

Понижение возраста первых осмотров необходим для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы у девочек

Минздрав России предложил проводить первый осмотр девочек акушером-гинекологом в 13 лет, а не в 14, как это делается сейчас, пишет “Газета” со ссылкой на проект приказа министерства.

В пояснительных материалах к документу указано, что пересмотреть возраст проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних гинекологом требуется в связи с современным подходом, который направлен на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у девочек-подростков, “с учетом физиологического становления репродуктивной функции”.

Принятие документа не повлияет на достижение показателей госпрограмм России, целей, показателей и результатов национальных и федеральных проектов, отмечается в законопроекте.

Главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова пояснила, что изменение возраста осмотра врачом-гинекологом девочек подросткового возраста имеет принципиально важное значение для их здоровья, в том числе репродуктивного.

погода в районе , погода в крае ,

Взято отсюда