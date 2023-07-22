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Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против ковида

редактор01 mins

Прививать хотят только уязвимые категории граждан

Фото: unsplash.com

Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против COVID-19, а прививать только уязвимые категории граждан, сообщает ТАСС.

К таким людям относятся: лица старше 18 лет, не болевшие “короной” или не привитые, старше 60 лет, а с хроническими заболеваниями.

Инициативу в ведомстве объяснили формированием высокого уровня коллективного иммунитета и стабилизацией эпидситуации.

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