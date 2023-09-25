Минздрав прокомментировал свою позицию в судебном процессе против врача-педиатра

Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Судебные процессы между врачом и краевым минздравом по возвращению в доход бюджета части единовременной выплаты продолжаются

В краевом минздраве рассказали о судах с врачом-педиатром Ириной Зыряновой. По сообщению ведомства, из-за работы девушки в ковидном госпитале в штате детской поликлиники образовалась повышенная нагрузка и увеличился объем работы на оставшихся врачей-педиатров.

Напомним, Ирина Зырянова устроилась в Центральную городскую больницу Заринска в 2018 году по программе “Земский доктор” на должность участкового врача-педиатра. За это она получила единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Не отработав полных пять лет, девушка решила уволиться и заплатить неустойку за оставшиеся полтора года. Однако минздрав, по ее словам, предъявил сумму в два раза больше, не посчитав при этом период работы в “красной зоне”.