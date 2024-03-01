Минздрав зарегистрировал вакцину “Спутник V” с обновленным составом

Регистрация “Спутника V” дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках

Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса “Спутник V” с обновленным составом. Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину “Спутник Лайт” с обновленным антигенным составом.

“Обновленный “Спутник V” получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию”, — сказал Гинцбург.

Гинцбург пояснил, что регистрация “Спутника V” дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для них не зарегистрирован “Спутник Лайт”, состав которого ранее был обновлен.

Отметим, что исследования “Спутника V” с участием подростков планируется завершить в конце марта. После этого будут поданы документы для регистрации данного препарата.

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