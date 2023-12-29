Виктор Зобнев Фото: пресс-служба Совета Федерации

По словам представителя региона в Совете Федерации, уходящий год показал всем, что сообща мы можем решительно противостоять трудностям и вызовам

Представитель Алтайского края в Совете Федерации Виктор Зобнев в канун Нового года обратился к жителям родного региона и поздравил их с наступающим праздником.

“Уважаемые жители Алтайского края! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2024 годом и Рождеством Христовым! Уходящий год дал нам возможность убедиться в том, что мы умеем сплотиться и решительно противостоять вызовам и вместе преодолевать любые трудности во имя процветания Алтайского края и его жителей!” – подчеркнул сенатор.

По словам Виктора Зобнева, сегодня все мы не только подводим итоги, но и намечаем планы на будущее.

“Пусть наступающий год станет для вас годом новых возможностей и достижений, принесет уверенность в завтрашнем дне и наполнит ваш дом счастьем! Пусть рядом всегда будут близкие и дорогие люди! В этот светлый праздник я искренне желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!” – сказал Виктор Зобнев.

Cюжет: Новый год – 2024

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