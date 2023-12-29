Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мира и добра: сенатор Виктор Зобнев поздравил земляков с Новым годом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Мира и добра: сенатор Виктор Зобнев поздравил земляков с Новым годом

Виктор Зобнев Фото: пресс-служба Совета Федерации

По словам представителя региона в Совете Федерации, уходящий год показал всем, что сообща мы можем решительно противостоять трудностям и вызовам

Представитель Алтайского края в Совете Федерации Виктор Зобнев в канун Нового года обратился к жителям родного региона и поздравил их с наступающим праздником.

“Уважаемые жители Алтайского края! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2024 годом и Рождеством Христовым! Уходящий год дал нам возможность убедиться в том, что мы умеем сплотиться и решительно противостоять вызовам и вместе преодолевать любые трудности во имя процветания Алтайского края и его жителей!” – подчеркнул сенатор.

По словам Виктора Зобнева, сегодня все мы не только подводим итоги, но и намечаем планы на будущее.

“Пусть наступающий год станет для вас годом новых возможностей и достижений, принесет уверенность в завтрашнем дне и наполнит ваш дом счастьем! Пусть рядом всегда будут близкие и дорогие люди! В этот светлый праздник я искренне желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!” – сказал Виктор Зобнев.

  • Cюжет: Новый год – 2024

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix