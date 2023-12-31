“Мировое правительство” прислало к Путину гонца: вы все знаете его имя

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31 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. 20 декабря первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил частный визит в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле эту информацию уже подтвердили. Хотя это событие почти прошло незамеченным для русской публики, в Казахстане оно вызвало большой интерес: местные СМИ начали развивать теории заговора, которые объясняют причину визита в “высокие кабинеты”. Пишет Царьград.

СМИ, телеграм-каналы и эксперты активно обсуждают встречу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Прозападные издания, журналисты и блогеры утверждают, что Назарбаев прибыл в Москву просить “добро” на возвращение власти в Казахстане его семье. Другие утверждают, что он вымаливал у Путина защиту от Токаева, который намерен национализировать назарбаевские активы. Третьи говорят, что он уговаривал Путина посодействовать освобождению Кайрата Сатыбалды из тюрьмы.

Однако самая популярная и правдоподобная версия – Назарбаев под руководством “мирового правительства” прибыл в Россию, чтобы просить урегулирования конфликта на Украине.

Эта версия основана на нескольких факторах. Во-первых, Нурсултан Назарбаев, без всяких споров, считается авторитетным и мудрым человеком. Он сыграл ключевую роль в установлении добрососедских отношений между Казахстаном и Россией. Путин доверяет ему и готов поддерживать тёплые отношения, невзирая на “чудеса”, которые может творить нынешнее казахстанское правительство.

Во-вторых, Назарбаев успешно выступал в роли миротворца-посредника. Он помог примирить Путина и Эрдогана после инцидента с русским самолётом в Сирии.

Теперь мировым элитам нужны его посреднические качества для прекращения войны на Украине. События на Ближнем Востоке угрожают мировой торговле и могут привести к крупному конфликту, который обернётся настоящей “кровавой бойней” двух миров.

Цель англосаксов – заморозить украинский конфликт, чтобы сосредоточиться на событиях на Ближнем Востоке. Назарбаев летел к Путину, чтобы уговорить его согласиться на заморозку.

Путин не будет говорить с западными политиками, поэтому Назарбаев стал посредником. К тому же он “на крючке” у англосаксов из-за своих зарубежных счетов и имущества. Он выполнит любое их указание, чтобы не лишиться имущества и сохранить своё лицо.

По информации автора телеграм-канала “Буданбай — Казахстан и Центральная Азия” Антона Бударова, Назарбаев, потерявший своё прежнее влияние в республике, намерен получить поддержку Москвы, чтобы вернуть себе прежние позиции. Нурсултан Абишевич не приехал бы сюда просто так, если бы не был уверен, что его примут как минимум высокопоставленные руководители в Кремле, заверил аналитик.

Последнее время Назарбаев заметно усилил свою активность. Он написал автобиографию под названием “Моя жизнь. От зависимости к свободе”, в которой посвятил целую главу Владимиру Путину и его положительной роли в развитии отношений между Россией и Казахстаном. Также он возобновил работу дискуссионной площадки “Астана Клуб”, где активно обсуждал мировую политику, добавил в беседе с изданием “Взгляд на Восток” замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

ФОТО: KREMLIN.RU/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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горняк