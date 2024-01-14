Мировые ученые обсудят возможную пандемию смертоносной “болезни X”

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В обсуждении примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения

Одной из тем Всемирного экономического форума ( ВЭФ ), который пройдет в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января, станет “болезнь X”. По оценкам ВОЗ, новый патоген может превзойти ковид по числу жертв.

“Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная “болезнь X” может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?” — цитирует анонс встречи РИА Новости .

В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым “патогеном Х” с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию ковида.

Велика вероятность, что за ним последуют другие. Учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей “болезнью Х” окажется бактериальная инфекция.

Ранее ученые выяснили, что больше половины больных коронавирусом лечили неправильн о.

Взято отсюда.

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