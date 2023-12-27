Мишустин: России необходимо сформировать свою индустрию космических сервисов

Премьер-министр отметил, что космическая отрасль имеет важнейшее значение для решения задач, которые сейчас стоят перед страной

Россия должна сформировать собственную развитую индустрию космических сервисов, чтобы восстановить лидирующие мировые позиции в этой отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

“Формирование собственной развитой индустрии космических сервисов, технологий и продуктов должно стать одним из приоритетных направлений нашей работы. Это ключевой фактор повышения инвестиционной привлекательности российской космонавтики и в целом восстановления ее лидирующих позиций”, – цитирует ТАСС премьера.

Глава кабмина подчеркнул, что космическая отрасль крайне важна для решения задач как в экономике, так и в социальной сфере, стоящих сейчас перед Россией. От состояния дел в этом секторе зависит технологический суверенитет России, заявил Мишустин и описал мировые тенденции. В частности, он отметил, что на сегодняшний день во всем мире активно растет спрос на спутниковые услуги, которые становятся обязательной частью жизни современного общества.

“И прежде всего речь идет о дистанционном зондировании Земли, связи, широкополосном доступе в интернет, ретрансляции, навигации, интернете вещей, что обусловлено практически повсеместной цифровизацией, которая включает широкое распространение беспилотных летательных аппаратов, роботизированных средств самого разного назначения”.

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