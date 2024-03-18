«Мисс и мистер АГИК 2024»: итоги

11 марта 2024 года в концертном зале Алтайского государственного института культуры прошёл финал конкурса красота и таланта «Мисс и Мистер АГИК 2024».

В этом году участники представили зрителям конкурсные этапы, в которых девушки показали свои трогательные визитки, уверенное дефиле и творческие номера. На протяжении всего действия конкурсантки боролись со стереотипом понятия красоты и показывали свой талант и уникальность.

За корону и титул сразились 13 прекрасных девушек и 2 мужественных юношей – представители трех факультетов АГИК.

Титул «Мисс АГИК 2024» получила Полина Филатова, студентка хореографического факультета;

1-ая вице «Мисс АГИК 2024» – Виктория Краснослободцева, студентка факультета художественного творчества;

2-ая вице «Мисс АГИК 2024» – Алёна Сибгатуллина, студентка хореографического факультета;

Титул «Мистер АГИК 2024» и «Мистер брутальность» – Степан Южаков, студент факультета художественного творчества;

1-й вице «Мистер АГИК 2024» – Семён Шанцев, студент хореографического факультета;

«Мисс упорство» – Виолетта Зыкова, факультет художественного творчества; «Мисс элегантность» – Мария Смирнова, факультет художественного творчества; «Мисс обояние» – Виктория Краснослободцева, факультет художественного творчества;

«Мисс творчество» – Арина Бучинская, факультет художественного творчества; «Мисс грация» – Анастасия Фесан, факультет художественного творчества;

«Мисс улыбка» – Алёна Сафронова, факультет художественного творчества. «Мисс искренность» – Полина Кулешова, факультет художественного творчества;

«Мисс очарование» – Снежана Кунц, факультет визуальных искусств и цифровых технологий;

«Мисс оригинальность» – Анна Иванова, факультет визуальных искусств и цифровых технологий,

«Мисс драйв» – Алина Русских, студентка хореографического факультета.

Поздравить студентов с победой в конкурсе пришла ректор О.П. Кутькина. Именно Олеся Петровна надела корону на победительницу конкурса!

По инициативе Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Алтай» и в сообществе «Вести – Алтай» в ВК перед конкурсом проходил онлайн этап. По результатам голосования «Мисс Телевидение» стала Полина Филатова, а «Мистер Телевидение» – Семён Шанцев, студенты хореографического факультета. У издания ТОЛК также проходило голосование на звание «Мисс Телевидение», победительница данной номинации стала Алиса Малышева, студентка хореографического факультета. Девушка даст изданию интервью и расскажет секрет успеха! Члены жюри в составе:

Егор Мотаев – телеведущий, event-специалист, ведущий событийных мероприятий, председатель профкома студентов АГИК, Дарья Смирнова – 1 вице «Мисс АГИК 2016», вице «Мисс АГИК 2018», «Мисс студенческие отряды Алтайского края 2019», Степан Карасёв – предприниматель, руководитель сети бутиков «Stefan», Ольга Кузьменко – банкетный менеджер загородного комплекса «Золотая подкова», выпускница АГИК 2021, Ольга Чижевская – менеджер молодёжного центра «Другой формат», хореограф, выпускница АГИК 2009. Представители жюри нашли добрые слова для каждого участника конкурса и поблагодарили их за смелость, креативность и творческий подход.

Организаторы конкурса благодарят спонсоров праздника: профком студентов АГИК, сеть салонов модных аксессуаров Stefan, загородный комплекс «Золотая подкова», автономную некоммерческую организацию социально-культурного развития «Родимая сторонка», развлекательный центр «Европа-боулинг», студии лазерной эпиляции LaserTime, барбершоп HANDSOME, студию воздушной гимнастики «AERIAL SPACE», студии массажа «SPA 89», бровиста и лашмейкера Марию, кондитера Дарью Шарапову.

Так же выражаем благодарность ансамблю бального танца «Фокстрот», ансамблю современного танца «Вереск», образцовому детскому коллективу Алтайского края, ансамблю современного танца «Меридиан», вокальной студии АГИК «Пилигрим», которые участвовали как в номерах конкурсантов так и создавали атмосферу праздника и красоты на сцене.

Поздравляем победителей!

Фототчет: https://vk.com/album-154192295_301925582

Дарья Махнева, студентка 3 курса ФХТ

Взято отсюда.

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