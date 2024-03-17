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Мисс и Мистер Весна – 2024

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Мисс и Мистер Весна – 2024

14 марта в нашем колледже прошел традиционный конкурс «Мисс и Мистер Весна 2024».

В конкурсе приняли участие четыре пары студентов, проживающих в общежитии нашего колледжа. Участникам нужно было подготовить визитную карточку, творческий номер и показать свои таланты.

Оценивали конкурс компетентные члены жюри: специалист по работе с молодежью корпуса Б – Гальских А.Л., педагог дополнительного образования Тюменцев С.Г., педагог дополнительного образования Стародубцева Г.П. и заместитель директора по воспитательной работе колледжа – Федюшкина Е.С.

Итоги конкурса: Мисс и Мистер Танцующая звезда – Тырышкин Михаил и Ушкова Алина (2 этаж), Мисс и Мистер Артистичность Калигин Сергей и Раннева Елизавета (3 этаж), Мисс и Мистер Креативность – Воробьев Данил и Пустовойтова Надежда (5 этаж), Мисс и Мистер Весна 2024 – Петенев Дмитрий и Заворина Олеся (4 этаж)! Все участники были отмечены памятными подарками. Лучшими болельщиками конкурса признаны студенты 4 этажа.

Поздравляем наших замечательных студентов с новыми титулами, а воспитателей и актив студенческого общежития с ярким и позитивным мероприятием!

Взято отсюда.

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