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Мисс Мира: определилась самая красивая девушка планеты

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Финал мероприятия прошел в Мумбаи. Кристина Пышкова стала второй “Мисс Мира” из Чехии — в 2006 году этот титул получила ее соотечественница Татьяна Кухаржова

Представительница Чехии Кристина Пышкова выиграла в конкурсе красоты “Мисс мира”, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hindu.

23-летняя модель получает степени в области права и делового администрирования, свободно владеет английским, польским, словацким и немецким языками. Также она основала фонд, который выступает за устойчивое развитие посредством образования. Любит играть на флейте и скрипке.

В 2022 году Кристина Пышкова получила титул “Мисс Чехия”, что позволило ей попасть на нынешний конкурс.

Ранее “Толк” показывал, как выглядят претендентки на звание “Мисс АГИК онлайн”.

Взято отсюда

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