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Мисс Вселенная Оксана Федорова приезжала в Алтайский край судить конкурс красоты

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Мисс Вселенная Оксана Федорова приезжала в Алтайский край судить конкурс красоты

В конкурсе красоты принимали участие особенные дети

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова поделилась на своей странице ВКонтакте эмоциями от прошедшего необычного конкурса красоты. Конкурс проходил среди особенных детей, а судить его приехала одна из признанных в мире красавиц – Оксана Федорова.

– Когда меня пригласили в жюри на этот конкурс, я, честно сказать, была в замешательстве: как судить? – пишет Елена Евгеньевна. – Это же особенные дети, а нужен ли таким детям этот формат – конкурс красоты, да и вообще – конкурс? Все и в жюри, и среди зрителей, с кем общалась, прекрасно отдают себе отчет, что для этих детей и их родителей сама жизнь уже подвиг, а тем более – подготовка и выступление перед публикой. И что перед нами вообще-то такие борцы, что некоторым здоровым и не снилось!

Фото: “ВКонтакте” Елена Безрукова

В конкурсе были дети, у которых большие достижения в жизни: пояс по тхэквондо, разряд по плаванью, владение музыкальным инструментом, одновременное занятие в нескольких студиях. При том, что у всех – врожденные недуги и инвалидность. По словам министра культуры, на конкурсе царили поддержка и доброта, а участие в жюри Мисс Вселенная Оксаны Федоровой произвело фурор.

– Диплом победительнице вручала именно она – конечно, восторг, – говорит Елена Безрукова. –  Оксана Федорова бывала и участницей, и в жюри самых разных конкурсов красоты, но сказала, что в таком конкурсе участвует впервые, и ей это дорого, и что красота – это, конечно же, далеко не только и не столько внешность.

Напомним, что известность Оксана Федорова приобрела после победы на конкурсе «Мисс Вселенная 2002». Однако, в этом статусе она пробыла только четыре месяца, из-за учебы ей было некогда принимать участие в мероприятиях по всему миру, Оксана готовилась к защите диссертации. Поэтому корону пришлось передать следующей мисс.

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Взято отсюда

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