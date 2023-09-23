Мистический день? Когда осеннее равноденствие 2023 и в чем особенности даты - ГОРНЯК22

Осеннее равноденствие. Цветы. Красоты Фото: pixabay.com

Существует гипотеза, что легендарные мегалиты Стоунхенджа возводились для ритуалов, связанных с астрономическими явлениями, а именно в дни равноденствия и солнцестояния

Осеннее равноденствие – это день, когда Солнце как бы “пересекает” экватор и переходит “жить” из северного полушария в южное. В северном полушарии воцаряется осень, а в южном – весна.

Когда осеннее равноденствие 2023

Четких дат осеннего равноденствия нет. Каждый год они сдвигаются примерно на один-три дня. Это происходит из-за того, что длина календарного года не равна времени, которое необходимо Земле для полного оборота вокруг Солнца. Планете нужно немного больше – 365 дней и примерно шесть часов.

В 2023 году осеннее равноденствие 23 сентября в 09:49 по московскому времени, пишут “Известия”. И день, и ночь будут длиться одинаково — по 12 часов. Затем световой день начнет постепенно сокращаться, достигая минимума 22 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние

Что нужно сделать на равноденствие

Чтобы привлечь удачу в жизнь, в этот день необходимо провести несколько ритуалов, сообщает “Слово и Дело”.

Для началу нужно избавиться от хлама в доме. Уборка лишнего поможет навести порядок и в жизни. Если выкинуть вещи в мусорку жалко, то можно продать или отдать бесплатно тем, кому они действительно пригодятся.

Немаловажно привести в порядок и свои гаджеты. Чистка телефона и компьютера от ненужных файлов, фотографий и контактов поможет лишиться энергии прошлого. После этого в жизни появится место для чего-то нового.

Навести порядок нужно не забыть и в голове. В день осеннего равноденствия необходимо выписать список вещей, от которых есть желание избавиться. Например, такими могут стать вредные привычки, переживания из-за отношений или негативные мысли. Затем необходимо все заново прочесть и сжечь бумажку с написанным, а после развеять пепел на ветру.

Кроме того, считается что начатое в осеннее равноденствие дело становится привычным быстрее обычного. Поэтому этот день идеально подходит для того, чтобы привить себе новую полезную привычку.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия 2023

Считается, что в этот день не стоит приступать к новым начинаниям, поскольку это время является переходным периодом с нестабильной энергетикой.

Кроме того, астрологи не советуют 23 сентября отправляться в дальние поездки и совершать крупные покупки. Высок риск того, что эти дела не закончатся успешно. Нельзя также в этот день одалживать деньги.