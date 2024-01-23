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Митя Фомин заявил, что его мама живет в ужасных условиях в Новосибирске

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Митя Фомин заявил, что его мама живет в ужасных условиях в Новосибирске

Митя Фомин Фото: vk.com/mitya_fomin

Мама Фомина призналась, что в Новосибирске ей жить удобно. Ей нравится климат Сибири и спокойный темп жизни, а к сыну она иногда прилетает в гости

Певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал о том, как живет его мама в родном городе. По его словам, Тамара Павловна живет в отвратительных условиях, но отказывается переезжать в Москву, передает “КП-Новосибирск”.

“Мама живет в своей квартире. Мне кажется, что она живет в отвратительных условиях, а ей нравится. Я сдаю квартиру, которую купил и отремонтировал для нее. Мама находит тысячи причин для того, чтобы не переезжать”, – заявил он в проекте FAMETIME TV.

Сама же Тамара Павловна рассказала, что любит Сибирь и в Новосибирске ей жить удобно. В Москву она летает в гости к сыну и посещает его концерты.

Помимо квартиры, в Новосибирске у семьи была и другая недвижимость. Так, в садовом товариществе “Северный садовод” они продали дом с баней недалеко от Мочищенского шоссе, а 17 соток в Болотнинском районе певец подарил реабилитационному центру. Сейчас у Фомина есть своя дача, где он отдыхает и занимается спортом.

Взято отсюда

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